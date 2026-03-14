Большинство людей опасается последствий ИИ

Если появляются инновации, то должны быть установлены нормативные ограничения и лимиты, касающиеся их.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, oб этом заявила Сильвана Кох-Мерин, президент и основатель организации "Women Political Leaders", вице-президент Европейского парламента (2009-2011), член Европейского парламента (2004-2014) во время панельной дискуссии на тему "Цифровое будущее: этика искусственного интеллекта, управление и инновации", состоявшейся сегодня в рамках 13-го Глобального Бакинского форума.

По ее словам, возможности технологий оказывают значительное влияние на общество.

"С тех пор, как стала возможна первая генетическая модификация, мы были обеспокоены; существовало чувство страха и нерешительности. Можем ли мы вообще действовать в этих рамках?

Можно говорить о "золотом стандарте" Европейского союза в отношении искусственного интеллекта. Большинство граждан (около семидесяти процентов) опасаются влияния искусственного интеллекта. С другой стороны, эта технология представляется как средство инноваций. Европейский союз намерен применять самые высокие стандарты безопасности. Чем сильнее система, тем больше ответственность. Люди имеют возможность контролировать искусственный интеллект, управляя его действиями. Однако Европейский союз не полностью согласен с этим и считает, что уже существует чрезмерное регулирование.

Мы считаем, что твердая приверженность может возникнуть только тогда, когда будут приняты твердые обязательства по управлению искусственным интеллектом. Условия для прозрачности в окружающей среде и на рынке труда могут быть улучшены благодаря искусственному интеллекту. Однако с точки зрения энергопотребления искусственный интеллект обходится дорого", - сказала С. Кох-Мерин.