В Иране заявили о повреждениях около 10 тыс. гражданских объектов

Не менее 9 669 гражданских объектов, включая 7 943 жилых дома, повреждены в Иране во время военной операции США и Израиля, погибли и ранены медработники и спасатели.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщила вице-президент исламской республики Захра Бехрузазар.

"В недавних атаках пострадали 9 669 гражданских объектов, включая 7 943 жилых дома и 1 617 коммерческих объектов. Были повреждены 32 медицинских центра, 65 школ и 13 центров Красного Полумесяца, при этом 11 медицинских работников погибли, а десятки спасателей получили ранения", - приводит ее слова пресс-служба правительства.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.