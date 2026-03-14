https://news.day.az/world/1822081.html В Армении продлили домашний арест Самвела Карапетяна В Армении продлили домашний арест российского предпринимателя Самвела Карапетяна на месяц. Как передает Day.Az, соответствующее решение принял антикоррупционный суд Армении.
Защита бизнесмена заявила, что "такое решение является прямым вмешательством в политические процессы с целью помешать лидеру партии "Сильная Армения" заниматься партийными делами в предвыборный период".
Также было отмечено, что оно будет обжаловано в апелляционном суде.
Напомним, что 16 января Самвел Карапетян был переведен в СИЗО из-под домашнего ареста, а 17 января снова переведен под домашний арест.
