В Армении продлили домашний арест Самвела Карапетяна

В Армении продлили домашний арест российского предпринимателя Самвела Карапетяна на месяц.

Как передает Day.Az, соответствующее решение принял антикоррупционный суд Армении.

Защита бизнесмена заявила, что "такое решение является прямым вмешательством в политические процессы с целью помешать лидеру партии "Сильная Армения" заниматься партийными делами в предвыборный период".

Также было отмечено, что оно будет обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, что 16 января Самвел Карапетян был переведен в СИЗО из-под домашнего ареста, а 17 января снова переведен под домашний арест.