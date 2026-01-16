Карапетяна вернули в изолятор

Апелляционный антикоррупционный суд изменил меру пресечения в отношении главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна с домашнего ареста на содержание под стражей.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в суде.

Ранее, 30 декабря, Антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство защиты и вместо ареста применил в отношении Карапетяна домашний арест и залог.

Два дня назад команда защиты заявила о некой "невылеченной пневмонии" и COVID-19 у бизнесмена в период ареста. Пресс-секретарь движения "По-нашему" Марианна Каграманян сообщила, что команда защиты Карапетяна сегодня в 15:40 выступит с заявлением перед Антикоррупционным судом в связи с информацией, распространяемой в прессе.

Напомним, что 12 января генеральная прокуратура Армении подала жалобу на изменение меры пресечения в отношении президента компании "Tashir Group" Самвела Карапетяна.