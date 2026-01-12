https://news.day.az/world/1808820.html В Армении требуют повторного ареста Карапетяна Генеральная прокуратура Армении подала жалобу на изменение меры пресечения в отношении президента компании "Tashir Group" Самвела Карапетяна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил юрист компании Арам Вардеванян. По его словам, соответствующее обращение Генпрокуратура направила 5 января в Следственный комитет.
В Армении требуют повторного ареста Карапетяна
Генеральная прокуратура Армении подала жалобу на изменение меры пресечения в отношении президента компании "Tashir Group" Самвела Карапетяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил юрист компании Арам Вардеванян.
По его словам, соответствующее обращение Генпрокуратура направила 5 января в Следственный комитет.
Власти требуют повторного ареста Карапетяна.
Отметим, что 30 декабря 2025 года примененная к Карапетяну мера пресечения в виде ареста была заменена домашним арестом под залог.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре