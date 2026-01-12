В Армении требуют повторного ареста Карапетяна

Генеральная прокуратура Армении подала жалобу на изменение меры пресечения в отношении президента компании "Tashir Group" Самвела Карапетяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил юрист компании Арам Вардеванян.

По его словам, соответствующее обращение Генпрокуратура направила 5 января в Следственный комитет.

Власти требуют повторного ареста Карапетяна.

Отметим, что 30 декабря 2025 года примененная к Карапетяну мера пресечения в виде ареста была заменена домашним арестом под залог.