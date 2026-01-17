Карапетяна снова переводят под домашний арест

Антикоррупционный суд Армении принял решение продлить домашний арест президента компании "Tashir Group" Самвела Карапетяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, завтра его переведут из СИЗО СНБ домой.

Напомним, что 30 декабря 2025 года Карапетян был переведен из изолятора СНБ под домашний арест с внесением залога. А 16 января он был переведен в СИЗО из-под домашнего ареста.