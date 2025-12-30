https://news.day.az/world/1806507.html

Самвела Карапетяна переведут под домашний арест

Арестованный по решению суда в Армении предприниматель Самвел Карапетян в ближайшее время будет переведен под домашний арест. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Армен Фероян. По его словам, в отношении бизнесмена также предусмотрено внесение залога.