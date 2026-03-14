Азербайджан окажет поддержку Турции в успешном проведении COP31

Азербайджан официально заявил о намерении совместно с Турцией содействовать успешному проведению климатической конференции COP31 в Анталье.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев на брифинге в штаб-квартире Молодежной организации Движения неприсоединения.

Заместитель министра отметил, что процесс COP является одной из наиболее инклюзивных платформ в системе Организации Объединенных Наций, и этот процесс объединяет не только представителей правительств, но и гражданское общество, академические круги, молодежь и другие заинтересованные стороны: "Проведя COP29 в ноябре 2024 года, Азербайджан организовал одно из важнейших международных событий в истории своей независимости. Достигнутые результаты запомнятся как важная веха в процессе COP".

Я. Рафиев также затронул тему подготовки к COP31 в Турции, отметив, что Самет Арвас, высокопоставленный представитель этого мероприятия, обладает обширным опытом в области климата и уже активно сотрудничает с различными заинтересованными сторонами. "Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум активно руководит подготовкой в ​​качестве назначенного президента COP31", - добавил он.