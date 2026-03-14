Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря

КНДР произвела запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, речь идет о неопознанном снаряде, который был запущен в направлении Японского моря, также известного как Восточное море.

Информация о дальности полета и высоте снаряда пока не приводится.

Позднее береговая охрана Японии сообщила, что КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету, которая уже упала.