Центральное командование США (CENTCOM) опровергло заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об авианосце "Авраам Линкольн".

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении CENTCOM.

В CENTCOM обвинили КСИР в распространении ложной информации.

"КСИР вновь заявляет, что вывел из строя американский авианосец "Авраам Линкольн". Это произошло после того, как ранее они уже несколько раз утверждали, что уничтожили этот корабль. Для ясности сообщаем, что авианосец "Авраам Линкольн" продолжает контролировать воздушное пространство Ирана с моря", - говорится в сообщении.

Отметим, что Корпус стражей исламской революции ранее распространил информацию о нанесении удара по авианосцу ВМС США "Авраам Линкольн".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.