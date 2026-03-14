Обсуждены азербайджано-китайские отношения
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с Ву Хунбо, который в 2019-2025 годах занимал должность специального представителя правительства Китая по европейским делам.
Как передает Day.Az, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети "X".
Во встрече также приняла участие посол Китая в Азербайджане Лу Мэй.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о всестороннем стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Китаем и обсудили основные региональные вопросы.
