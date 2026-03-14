Серия Samsung Galaxy S26 установила новый рекорд

Серия Samsung Galaxy S26 демонстрирует уверенный старт продаж в США: объем предзаказов оказался почти на 25% выше по сравнению с линейкой Samsung Galaxy S25. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на данные компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Показатели включают заказы, оформленные через официальный интернет-магазин крупнейших американских операторов связи и национальные розничные сети. Основной драйвер спроса - флагманская модель Galaxy S26 Ultra, на которую приходится около 80% всех предзаказов в США.

Особенно заметный рост зафиксирован в операторских каналах: число предзаказов через крупных мобильных операторов увеличилось более чем на 70% по сравнению с предыдущим поколением. В рознице динамика также оказалась значительной - в таких сетях, как Best Buy, объем предварительных заказов более чем вдвое превысил показатели серии S25.

В Южной Корее серия Galaxy S26 собрала 1,35 млн предзаказов, установив новый рекорд для линейки Galaxy S. Для сравнения, серия S25 достигла отметки в 1,3 млн заказов за 11 дней, тогда как S26 превысила этот результат всего за семь дней. На домашнем рынке Samsung на модель Ultra приходится около 70% всех предзаказов.