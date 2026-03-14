В Иране атакованы 43 тыс. невоенных объектов

С 28 февраля в Иране были совершены атаки на около 43 000 невоенных объекта.

Как передает Day.Az, об этом заявила сегодня на пресс-конференции пресс-секретарь иранского правительства Фатима Мохаджерани.

По её словам, 36 500 из этих невоенных объектов представляли собой квартиры, принадлежащие гражданскому населению. 10 000 из этих квартир находятся в провинции Тегеран.

Мохаджерани сообщила, что в стране повреждено 6200 коммерческих объектов. Также повреждены 32 машины скорой помощи, 35 лечебных центров и 152 медицинских учреждения.

Пресс-секретарь правительства отметила, что погибли 223 женщины, а 2730 женщин получили ранения.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.