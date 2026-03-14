Азербайджан сыграет с Черногорией в отборе Евробаскета-2027

Женская сборная Азербайджана по баскетболу проведет выездной матч квалификационного турнира Евробаскета-2027 против Черногории, стремясь прервать серию поражений в отборочной группе.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, встреча состоится сегодня и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Команду, которую возглавляет тренер Эврен Алкая, ожидает сложное испытание: в предыдущих матчах отборочного цикла азербайджанские баскетболистки уступили Болгарии дважды (48:141, 40:120), Черногории (62:104) и Украине (34:98).

Несмотря на непростую турнирную ситуацию, тренерский штаб рассматривает оставшиеся игры как важную возможность для проверки резерва и подготовки к будущим соревнованиям. Молодые игроки сборной получают ценный опыт встреч с сильными соперниками европейского уровня.

Следующий матч азербайджанской команды состоится 17 марта в Баку против Украины - эта встреча завершит мартовское окно квалификационного турнира.

Отметим, что отборочный этап Евробаскета-2027 определяет участников финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет через два года. Формат турнира предполагает интенсивную борьбу в группах, где каждая игра имеет значение для итогового распределения мест.