В Амстердаме произошел взрыв в еврейской школе, передает Day.Az.

По данным городской администрации, зданию нанесен незначительный ущерб, сообщает AD News.

Мэр Фемке Халсема заявила, что власти очень серьезно отнеслись к инциденту и рассматривают его как целенаправленное нападение на еврейскую общину. "Школа должна быть местом, где дети могут безопасно учиться. Амстердам должен быть местом, где евреи могут безопасно жить", - сказала она.

Полиция получила видеозапись, на которой запечатлен человек, активировавший взрывное устройство, ведется расследование.

В Нидерландах усилили охрану синагог после серии атак. Накануне арестовали четырех человек, подозреваемых в нападении на синагогу в Роттердаме и подготовке атаки на другую синагогу в том же городе.