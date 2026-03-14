Для решения жилищного вопроса необходим комплексный подход на уровне всего правительства.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила бывший заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Жилищная политика - это не только строительство домов. Она связана с занятостью, социальной политикой, экономикой и демографией", - отметила Бирчалл.

Она напомнила о своем опыте разработки программ поддержки молодых семей, реализованных в период ее работы в правительстве.

"Если у человека нет работы, он не может купить жилье. Но чтобы получить работу, нужен опыт. А как получить опыт молодому человеку, который только закончил университет? Именно поэтому мы внедряли программы добровольческой деятельности и стажировок, которые засчитывались как профессиональный опыт. Получив опыт, человек мог устроиться на работу, а имея работу - получить возможность приобрести жилье", - сказала она.

По ее словам, только после этого у молодых людей появляется возможность планировать создание семьи и рождение детей.

"Именно поэтому жилищная политика должна рассматриваться как часть более широкой социальной и экономической стратегии", - подчеркнула Бирчалл.