Развитие Среднего коридора требует сбалансированный подход

Развитие Среднего коридора требует комплексного и сбалансированного подхода к территориальному планированию.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил региональный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфан Али на брифинге, посвящённом Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Такие коридоры создают новые возможности, но одновременно требуют сбалансированного пространственного планирования, чтобы развитие городов не происходило за счет сельских территорий, а, наоборот, обеспечивалась их взаимосвязь", - отметил он.

По словам Али, в странах региона реализуются масштабные проекты строительства новых городов.

"Среди примеров - Асман в Кыргызстане, Алатау в Казахстане, Новый Ташкент, а также Ахал в Туркменистане. Развитие этих городов требует внедрения принципов инклюзивности, устойчивого развития и современного градостроительного планирования", - подчеркнул он.

Он также отметил, что нельзя недооценивать климатические риски на местном уровне в Центральной Азии, включая экстремальную жару и тепловые волны, которые становятся все более серьезным вызовом для городов региона.

Кроме того, Али напомнил, что недавно UN-Habitat открыл новый региональный офис по Восточной Европе и Центральной Азии в Стамбуле.

"Это своевременное решение, поскольку регион находится на пересечении экономической трансформации, городского развития и гуманитарного восстановления. Он представляет собой важную возможность продемонстрировать процессы городской трансформации и показать, каким образом мы планируем содействовать странам региона", - сказал он.