В Черном море атакован танкер европейской страны

Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море. Об этом заявил министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас, сообщает телеканал Skai, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Судно вышло из порта Салоники в направлении Новороссийска и на момент инцидента было пустым. Танкер был зафрахтован компанией Chevron, сейчас идет своим ходом, загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

По словам министра, на борту находились 24 моряка - 10 греков, 13 филиппинцев и 1 румын, "состояние здоровья у всех хорошее", в результате атаки был нанесен лишь ущерб правому борту судна.