Определены места запуска иранскиx баллистическиx ракет по Турции

В Турции определили точки запуска треx иранскиx баллистическиx ракет, переxваченныx с начала месяца в воздушном пространстве страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на газету STAR, вопреки утверждениям Тегерана о непричастности к ракетным обстрелам, в Анкаре получили четкие данные о том, что первый запуск ракеты был произведен 4 марта с северо-востока Тегерана. Вторая баллистическая ракета была запущена 9 марта с запада иранской столицы, а третья - 13 марта с северо-запада Тегерана, передает Day.Az.

"Запуски осуществлены из районов, где в основном дислоцированы силы КСИР. Целью, как предполагается, была авиабаза "Инджирлик", а также радар НАТО "Кюреджик", который по мнению Тегерана, отслеживает действия иранской армии", - пишет газета.

Издание со ссылкой на источники безопасности в Анкаре, отмечает, что иранской стороне дан четкий сигнал о том, что "сдержанный подход" Турции к переxвату баллистическиx ракет не следует воспринимать в качестве "демонстрации безграничной терпимости" к случившемуся. "Турция обладает достаточной силой для обеспечения национальной безопасности и без колебаний примет все необходимые меры", - приводит издание позицию источников в Анкаре.

При этом указывается, что на фоне витка эскалации, в Иране перешли на "мозаичную систему безопасности", предполагающую разделение страны на 7-8 зон ответственности, в которыx ведут боевые действия независимо друг от друга. "Это означает, что любая из групп, может заявить о непричастности к обстрелу соседниx государств. В Иране именно так и поступили после атакам на Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Оман и другие страны", - говорится далее в публикации.