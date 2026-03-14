Анар Гулиев о подготовке Бакинского олимпийского стадиона к WUF13

Строительство Бакинского олимпийского стадиона, который примет Всемирный форум городов (WUF13), близится к завершению.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, национальный координатор по WUF13 Анар Гулиев на брифинге, состоявшемся на полях XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, подготовка к форуму идет быстрыми темпами:

"Олимпийский стадион вновь окажется в центре внимания мирового сообщества как место проведения столь важного события. Будучи объектом, отвечающим высоким стандартам, стадион обеспечит эффективную логистику, бесперебойную работу и высокий уровень гостеприимства для всех участников. Строительные работы близки к завершению.

На стадионе пройдут 40 ключевых сессий, около 350 параллельных мероприятий, а также выставка Urban Expo.

Urban Expo - это не просто выставочное пространство. Она станет центром диалога, партнерства и практического сотрудничества. Стартапы и новаторы получат возможность представить проверенные решения в области жилищного строительства со всего мира.

Этот форум соберет глав государств и правительств для обсуждения городов как стратегических приоритетов, требующих глобального лидерства высокого уровня. Вдохновленный министерской встречей COP29, он создаст платформу для прямого диалога между министрами, мэрами и экспертами, что позволит разработать практические решения и добиться конкретных результатов".