Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии могут отменить

Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, запланированные на апрель, могут не состояться из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

Ожидается, что окончательное решение об отмене гонок будет принято до конца текущих выходных. В ближайшие дни должна была начаться отправка оборудования команд в регион, однако продолжающееся противостояние между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой делает проведение этапов слишком рискованным для персонала и участников чемпионата.

Сообщается, что в случае отмены гонок организаторы не будут искать замену этапам. В результате календарь чемпионата сократится до 22 этапов. При этом финансовые потери Формулы-1 могут превысить 100 миллионов фунтов стерлингов (около 132 миллионов долларов), поскольку Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии платят одни из самых высоких взносов за право проведения этапов.

В качестве возможных альтернатив ранее рассматривались автодромы в Портимао (Португалия), Имоле (Италия) и Стамбуле (Турция), однако от этих вариантов отказались из-за нехватки времени на организацию и отсутствия гарантий по оплате взноса.

Гран-при Бахрейна был запланирован на 12 апреля, а этап в Джидде должен был пройти через неделю. В случае отмены этих гонок в календаре образуется пяти-недельная пауза между Гран-при Японии (29 марта) и Гран-при Майами (3 мая).