Хикмет Гаджиев обсудил проект TRIPP со специальным представителем ЕС

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии, послом Эдуардсом Стипрайсом.

Как передает Day.Az, об этом помощник Президента написал на своей странице в социальной сети "X".

По словам Хикмета Гаджиева, в ходе встречи состоялись продуктивные обсуждения по вопросам регионального сотрудничества, особое внимание было уделено Транскаспийскому международному транспортному маршруту и проектам TRIPP.

Помощник Президента отметил, что с учетом полноправного членства Азербайджана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в рамках этого формата существуют значительные возможности для сотрудничества.