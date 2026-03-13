Творчество народного художника Азербайджана Давуда Кязымова глазами молодёжи

В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Лекция в музее" состоялась лекция под названием "Творчество народного художника Давуда Кязымова".

Встреча прошла в тёплой творческой атмосфере и собрала ценителей изобразительного искусства, студентов и молодых художников. Мероприятие было организовано в рамках выставки, посвящённой 100-летнему юбилею выдающегося художника Давуда Кязымова. Лекцию представил доцент кафедры академической живописи и композиции Азербайджанской государственной академии художеств, художник, доктор философии по искусствоведению Бахтияр Юсуфов.

В мероприятии также выступили заведующий кафедрой академической живописи и композиции, доцент Рамиль Мамедов и старший преподаватель той же кафедры Анар Алиев.

В своих выступлениях они рассказали о богатом творческом наследии мастера, особенностях художественного языка его произведений, этапах становления и развития его искусства. Особое внимание было уделено работам, представленным на юбилейной выставке, которые наглядно демонстрируют широту творческого диапазона художника и его вклад в развитие азербайджанской живописной школы.

Особенно трогательным моментом встречи стало выступление сына художника - профессора Акиф Кязымов. Он поделился с присутствующими личными воспоминаниями о своём отце, рассказав о его творческих поисках, характере и атмосфере, в которой создавались многие известные работы мастера.

Лекция вызвала живой интерес у слушателей. Участники не только внимательно слушали выступления, но и задавали вопросы, обсуждая творчество художника и его место в истории азербайджанского искусства. Встреча стала ещё одной возможностью ближе прикоснуться к многогранному миру искусства Давуда Кязымова и глубже понять значение его наследия для национальной художественной культуры.

