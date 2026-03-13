США отправят морпехов на Ближний Восток

Глава Пентагона Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования США (CENTCOM) об отправке на Ближний Восток дополнительных подразделений морской пехоты.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, CENTCOM захотел направить в регион десантную группу и экспедиционное подразделение, в которые обычно входят несколько кораблей и до 5 тыс. морских пехотинцев. Этот шаг военные собираются предпринять на фоне атак Ирана на Ормузский пролив, парализовавших движение по нему и нарушивших работу мировой экономики.

Представитель Пентагона отказался от комментариев, отмечает WSJ.

До этого газета сообщала, что Соединенные Штаты могут начать в Иране тайные операции после прекращения боевых действий. Кроме того, по информации журналистов, США и Израиль продолжат оказывать на Иран экономическое давление.