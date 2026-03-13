Лавовые потоки дошли до шоссе на Реюньоне

Спустя месяц после начала извержения вулкана Питон-де-ла-Фурнез лавовые потоки пересекли шоссе на Реюньоне.

Как передает Day.Az, кадры потока лавы опубликованы в социальных сетях.

Такого не случалось уже 19 лет, со времен извержения 2007 года, когда крупные лавовые потоки достигли побережья.

Питон-де-ла-Фурнез - действующий вулкан на острове Реюньон в Индийском океане. Начиная с XVII века на нем произошло уже более 150 извержений.