В России пытаются создать "Краснодарско-армянскую республику"

Пока российские политики заигрывают с давно продавшимся Соросу Ереваном и поддерживают политику армянского сепаратизма на территориях других стран, в самой России зреет очаг армянского сепаратизма.

В сети уже гуляет определение "Краснодарско-армянская республика" - "КАР". Очень похоже на "НКР", которую армяне так же "выстрадали" себе в азербайджанском Нагорном Карабахе.

Среди местных этнических общин, которых армяне уже стали вытеснять из Сочи, Краснодара и других городов юга России, плотно заселенных армянами, растет недовольство в связи с армянскими претензиями. Несчастные неармяне этого региона пишут на ресурсах социальных форумов: "Неизменно причисляющие себя к "обездоленным" и "многострадальным", армяне всяческими силами пытаются стать хозяевами участков земли и объектов в центре городов и внесения в школьные предметы глав об "истории заселения Краснодарского края древними армянами". "Союз армян России" обратился в Департамент образования и науки Краснодарского края с предложением ввести в изучаемый в школах предмет "Кубановедение" главы о местных армянах, что вызвало недовольство местных жителей", передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Самые проницательные краснодарцы уже проводят параллели между предложением об изучении в школах истории переселения армян с сепаратизмом в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, поскольку, в отличие от других народов, населяющих Кубань, армяне не ассимилировались и не растворились в межнациональном плавильном котле. И это лишь начало.

Местные жители начали поднимать свой голос против армянской экспансии и находят в подтверждение своих опасений различные высказывания армянских духовных лидеров. В частности, делятся в сети обращением Католикоса всех армян Вазгена 1 Бухарестци к армянскому народу, и звучит это так "Пора в крестовый поход против русских".

Полезно ознакомиться и с текстом данного воззвания.

Обращение католикоса всех армян от 12.06.1988, которое приведено в книге Г.Шахназарова "Судьба" (с.50-52 на арм. яз.). Вот его обращение: "Не секрет, что наши земли еще не все принадлежат нам, но придет время их завоевывать и заселять. За последние 40 лет армяне заняли земли предков. Их там 60%. Постепенно высвобождаются из-под русского влияния земли в Краснодарском и Ставропольском краях... В Армавире, Северной Армении (так у армян именуется Ростовская область) наших земель 80% ... и если разумно поступать, мы заселим и Ростовскую область... Беспокойству нет причин, нас поддерживает много наших сторонников, занимающих высокие посты в Москве".

А ведь как дальновиден был армянский католикос, в преддверие развала СССР благословлявший армян на войну с азербайджанцами, чтобы получить их земли. Тогда же он благословил своих соплеменников и на поглощение русских земель, но в свое время. И как был прозорлив, предвидя, что не пройдет и полувека, как армяне тихой сапой возьмут власть в Москве. Это то, что мы имеем на сегодняшний день: многие стратегические позиции и сферы в России занимают этнические армяне. Они же ведут Россию в русле своих интересов.

При этом информированные граждане пишут в соцсетях: "России бумерангом может вернуться та ситуация, которую она сама поддержала в Карабахе и Абхазии. В1992-1993 гг. местная армянская община выступила против грузин, с которыми армяне вместе жили на территории одной страны. И вот сегодня Абхазия заселена и управляется армянами. Точно так же они забудут благодеяния русских. Впрочем, уже забыли".

Краснодарцы также предостерегают: "Нельзя забывать, что армяне Краснодарского края и армяне Абхазии имеют одни и те же корни и одно и то же происхождение. Это в основном переселенцы из Восточной Турции, преимущественно из группы так называемых "амшенцев". Их нынешняя показушная лояльность к России ничего не говорит. Точно так же эти армяне уверяли в своей дружбе азербайджанцев в Карабахе, грузин - в Абхазии, пока не началась война".

Как мы понимаем, должны срастись три важных фактора для свершения армянских желаний: 1) компактное заселение региона армянским этносом, 2) подконтрольная армянам центральная власть в Москве и подконтрольные СМИ, 3) благоприятствующая геополитическая ситуация, желательно, война!

Армяне начали войну в Карабахе под видом "самоопределения" и хапнули часть территорий Азербайджана, а сейчас под носом у России заселяют оккупированные азербайджанские земли армянскими переселенцами из Ливана и других стран Ближнего Востока, что ведет к появлению здесь армянских боевиков жестокой выучки. Армяне устраивали провокации в Абхазии, которые привели к войне. И вот Абхазия уже армянская. А сейчас армяне пытаются устроить большую войну между Россией и Турцией, чтобы оторвать-таки у Турции так называемую "западную Армению", которую не смогли заполучить после предательства турков в годы Первой мировой войны.

Серьезно насторожила и обозлила местных жителей и статья некого армянского националиста Игоря Мурадяна, который призывает краснодарских и ставропольских армян вооружаться и готовиться к "самообороне". И вот как Игорь Мурадян обосновывает свой призыв: "В настоящее время армянские общины в Краснодарском крае менее организованы, чем 10 лет назад. Во многом это стало возможным и из-за того, что армянские общественные организации, прежде всего, Союз Армян России, сделали немало (якобы - авт.) для дезорганизации армянских общин, и, конечно же, в Краснодарском крае. Давно известно, что в Краснодарском крае установлен режим жесткой дискриминации армянского населения, что, несомненно, является частью государственной политики РФ. Нужно еще раз напомнить слова В.Жириновского: "В России происходит гражданская война, и люди должны быть вооружены". Если армяне в России хотят и далее жить в этой стране, они должны понимать, что должны быть вооружены, и подавлять любые попытки совершения преступлений против них".

Армянская ложь не перестает поражать: Это в Краснодарском-то крае установлен "режим жесткой дискриминации армянского населения"?!! Да там везде армяне, и весь край у них под контролем: торговля, бизнес, силовики, бюрократия. То есть, армянство пытается искусственно нарастить в общественном мнении мыслеформы на тему "боль" и "притеснения" армян, которые должны вооружаться, чтобы "подавлять любые попытки совершения преступлений против них". И это заявляет самый обласканный в России этнос! Ничего не напоминает? Сценарий абсолютно тот же, что и в азербайджанском Карабахе. Сначала заселились и пустили корни, потом все подчинили себе и подготовились к решающему шагу, и стали кричать о "притеснении", "дискриминации", "самообороне" и "самоопределении".

Так что, "КАР" - это вторая "НКР" и эффект бумеранга.

При этом информационное пространство России постоянно наполняется армянскими материалами тенденциозного содержания, особенно по теме армянского присутствия на Кубани и в Ставрополе.

Примечательно, что почти все фотографии под эти статьи - это различные иллюстрации армянского флага: то молодежь, то различные геноцидные акции, то творческие коллективы, и все с армянскими флагами в России. Что это значит?

Один из пользователей сети, не выдержав, написал в своих комментариях к статье по теме "армянского Сочи" следующее:

Николай Ильин: "Автор, вы тут про российских армян повествуете ...ну как бы молодец, это хорошо, у нас в России много разных народов. Но причём тут АРМЯНСКИЙ ФЛАГ ??? Армения - это чужая страна, ведущая антироссийскую политику...её граждане жгут ФЛАГИ РОССИИ, и требуют вывода нашей базы, которая их же охраняет...".

Если таких Ильиных не станет больше, то в России после какой-нибудь войны появится своя "КАР" - "Краснодарско-армянская республика". Флаг у них уже есть, а в качестве "герба" возможно появится ворона с сыром. Так что, "кар". Недаром корнем слова ворона является "вор".