Армянские группировки захватывают юг России

Известный российский эксперт по международным конфликтам, журналист-расследователь Евгений Михайлов выпустил очередной видеосюжет о криминальной жизни Юга России, в которой одну из основных ролей играет местное армянство. Фильм "Анапский Лас-Вегас игорной мафии" рассказывает об игорном бизнесе так называемого предпринимателям Рафаэля Нерсесяна и его подельников, в большинстве, понятно, имеющих армянское происхождение. Армянские дельцы и их подельники фактически превратили этот курортный российский город в площадку для криминальных игрищ. Причем, крышуют Нерсесяна представители местных официальных структур и органов прокуратуры.

Кстати, мы недавно рассказывали о том, как начальник следственного отдела ОРНП города Анапа Ирина Курганян незаконно снесла дом, принадлежащий инвалиду 1 группы, дочери ветерана войны, которая теперь оказалась на улице. Курганян незаконным путем присвоила участок земли, на котором расположен дом инвалида, построила там виллу, а потом избавилась и от дома пожилой женщины, выкинув ту на улицу.

В фильме Михайлова речь идет и об этой отвратительной истории, участники которой так и остались безнаказанными.

Посмотреть "Анапский Лас-Вегас игорной мафии" можно на YouТube-канале Евгения Михайлова, пройдя по этой ссылке.

Зульфугар Ибрагимов