Армяне подталкивают Россию к большой войне

Gradator в течение всего последнего времени предупреждал, что армянские политические круги, засевшие в высоких кабинетах российской власти, ведут целенаправленную политику подталкивания России к большой региональной войне.

Об этом свидетельствует и недавнее позирование в СМИ армянского министра обороны Давида Тонояна, который нагло заявил в интервью телеканалу "Звезда", что у России и Армении якобы "почти одинаковые противники". Армянский министр явно намекает на Турцию и Азербайджан, которые по сути таковыми не являются для России. Скорее наоборот, в отличие от перевертыша Армении. Кстати, это тот самый министр обороны Тоноян, который в преддверие армянской атаки на азербайджанскую границу провел консультации с послами Китая и США. Так что, Тоноян цинично лжет, а по факту у Армении и ее нынешних покровителей в Пекине и Вашингтоне действительно "одинаковые противники" - это Россия и Турция. Перед Ереваном поставлена задача столкнуть эти две региональные державы, чтобы вывести их из гонки за лидерство. И пока эта задача не решена, Армения еще какое-то время будет притворяться "форпостом" России. А при таком главе МИД РФ, как Сергей Лавров (Калантаров), которому не свойственно замечать армянские авантюры, реализация этих планов не столь уж проблематична, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Эта война выгодна армянству, а значит, согласно дурной исторической традиции, Россия должна воевать за интересы Армении? Не впервые. Большая война в регионе также отвечает интересам противников России, использующих армянский фактор в качестве инструмента развала РФ. Шансы увести Россию от этого опасного для государственности страны сценария еще есть, если патриотические силы смогут обезвредить провокаторов во власти, в первую очередь лоббистов армянских интересов.

Предательские российские элиты, вывезшие свои капиталы на Запад, скорее помогут врагам России валить это государство. А также воспользуются для реализации этой цели подручными инструментами, вроде армянского фактора.

И вот, что было вполне прогнозируемо, но пропущено российским МИД, армянский фактор подрывает устои России с юга. Процесс уже запущен. Армянская военщина, осуществившая в июле нападение на азербайджанскую государственную границу на том участке, где проходят энергетические коммуникации, является прямым объявлением войны не только Азербайджану, но и Турции. Поскольку все эти трубопроводы связаны с экономическими интересами Турции.

То есть, ответная реакция Турции была вполне прогнозируема: Турция продемонстрировала свою поддержку Азербайджану, а по факту, не в меньшей степени защищала свои интересы. Турция и Азербайджан фактически послали отрезвляющий месседж Армении, чтобы уберечь регион, включая Россию, от военного сценария. Но Армении важно было поднять хайп на всю Россию о "турецкой угрозе" и якобы "поглощении Азербайджана Турцией", тогда как азербайджано-турецкие отношения никогда существенно не влияли на азербайджано-российские отношения.

Однако армяне не зря столько лет работали над поглощением российских СМИ, и по факту сегодня почти все ведущие российские СМИ находятся под контролем армянского лобби. И вот желаемый результат достигнут. Управляемые армянством так называемые российские СМИ типа regnum, eadeyli и многие другие, а также находящиеся на армянском содержании эксперты типа Тарасова, Арешева, Багдасарова или депутаты вроде Затуляна, помогли сформировать в общественном, информационном пространстве России мнение об "агрессии" Азербайджана и Турции. Эти же ресурсы не менее успешно отрабатывают антилукашенковскую линию, направленную на дестабилизацию российско-белорусских отношений. Хотя если России кто-то и угрожает, так это пробившиеся во власть представители пятой колонны, включая армянство с их глобальными кукловодами.

И вот с их подачи предательская, соросовская Армения получает желаемую дармовую военную помощь со стороны России. Как следствие, трусливый Ереван вночь накачивает военные мускулы, и, как всегда, за российский счет.

Армянские СМИ бравируют данными о получении нового вооружения со стороны России, следовательно, обнаглевший Ереван задиристо угрожает Турции и Азербайджану от лица России. Соответственно, это вызывает настороженность в обществах этих стран. Примечательно, что россияне массово отдыхают в Турции, до пандемии заметно увеличился поток российских туристов в Азербайджан, где повсеместно слышна русская речь. В Турции россияне массово покупают недвижимость, строят свой бизнес в этих странах. Но Турцию и Азербайджан проармянские СМИ пытаются называть "недругами" России, а моноэтническую Армению "дружественнной" страной. Хотя в Армении русских нет и ими не пахнет, и ничего российского не осталось, кроме военной базы. Да и ту попрут, как только решат свои задачи, опираясь на Китай и США.

Как следствие потакания армянским интересам, в регионе формируются предпосылки новой войны. Эта война отвечает интересам Армении: 1) легализация оккупации азербайджанских территорий, 2) попытка получить часть территорий Турции, которые армяне называют "Западной Арменией".

А у России какой интерес от вражды с Турцией и от осложенения отношений с Азербайджаном?

Ведь в течение нескольких лет эти три страны выстраивали геополитическую ось Москва-Анкара-Баку, которая усиливала позиции России в регионе. И даже при наличии противоречий на Ближнем Востоке, Путин и Эрдоган так или иначе приходили к договоренностям, нередко при помощи Алиева. Турция и Азербайджан в сложное для России время не поддерживали антироссийские санкции Запада. Но армянству был невыгоден союз России (этой большой армянской защитницы и кормушки) с теми странами, на земли которых Армения положила глаз, соответственно записав их в разряд своих врагов. Пока армяне были загнаны в угол, отношения между этими тремя странами успешно развивались, напрягая оппонентов России. Но враги не дремлют. Армянство предпринимало многочисленные провокации, направленные на подрыв российско-турецких отношений. Достаточно проанализировать противоречивую дипломатию Лаврова (Калантарова) и усилия провокаторов вроде Симоньян, Багдасарова и прочих, призывавших Россию к войне с Турцией.

Наконец, последняя армянская провокация дала ожидаемый результат. Под диктовку глобалистов осуществилась многоходовка, в результате которой Россия и Турция оказываются по разные стороны, то есть, возможный тюркско-славянский евразийский союз разрушается, а их возможное столкновение ослабит обе державы. Армяне сделали свое гнусное дело, помешав созданию мощного регионального альянса, который был недопустим с точки зрения интересов и Запада, и Китая. Однако армяне получили награду за свое предательство - новую партию оружия и военно-политическую поддержку со стороны России.

Но шанс спасти мир в регионе еще есть. В эти дни проходят важные визиты: Шойгу - в Баку, а новый глава МИД Азербайджана - в Москву. Может быть, стороны объяснятся, разберутся и договорятся?