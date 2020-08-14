Криминальная Россия - юг страны грабят этнические группировки армян

На днях правительство Турции обнародовало информацию о том, что армянское лобби отмывает грязные деньги в Ереване. Отмечалось, что армянское лобби в США и странах Европы ежемесячно под видом "гуманитарной помощи" отправляет в Ереван миллионы долларов якобы на реставрацию исторических памятников и восстановление экономики Армении. Однако вместо этого, грязные деньги идут в основном на вооружение и строительство зданий в центре Еревана.

"Я не удивлен информации о том, что армянское лобби отмывает грязные деньги в Ереване. И дело здесь не только в том, что источники в Турции, у которой с Арменией не лучшие отношения, подтверждают эту информацию. Здесь все гораздо глубже", - сказал в комментарии Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

По его словам, мировое армянство всегда сплоченно занималось сбором огромных средств для финансирования собственных интересов в тех или иных регионах. И где как не в Армении им еще отмывать деньги, добытые разными, возможно, и преступными путями.

Михайлов отметил, что с приходом к власти режима Пашиняна российские армяне несколько сократили перевод средств в Ереван и их полностью заменила диаспора США, Франции и других западных стран, где армяне имеют мощное лобби.

"Я нисколько не сомневаюсь в том, что до последнего времени огромные суммы денег отмывались и в России для последующей легализации в Армении. Если брать только Юг России, то одними из главных фигурантов громких дел по отмыванию, обналичиванию огромных сумм были граждане России с армянскими корнями. Отмыты были десятки миллиардов рублей. Не стоит забывать что и крупнейшие преступные группировки Юга России, занимавшиеся убийствами, вымогательствами, сутенерством, наркотрафиком, были также представлены лидерами армянского происхождения. Колоссальные суммы уходили из страны на развитие Армении и в том числе оккупированных территорий с их незаконными вооруженными формированиями. Об этом у нас не любят говорить в силу объяснимых причин, главная из которых - поддержание мнения о том, что наши страны, дескать, союзники и не нужно выносить сор из избы", - сказал российский эксперт.

Наш собеседник отметил, что сейчас силовиками России объявлена фактически война отмыванию средств, перекрываются многие лазейки для вывода украденных капиталов в Армению и другие страны. Перекрываются пути контрабанды сигарет и нелегального спиртного и так далее. Но это в России, а свято место, как известно, пусто не бывает, заметил Михайлов.

Ереван, по его словам, стали снабжать из других стран, в том числе и российские армяне, которые выводят средства в страны Запада. Бороться с этим сложно, но возможно.

"Совершенно очевидно, что спецслужбы понимают, для чего выводятся средства, а в силу того, что они используются для дестабилизации региона, борьба с грязными деньгами будет только усиливаться. Отмечу, что в Армении продолжает ухудшаться экономическая ситуация, армия и население начинают задавать Пашиняну неудобные вопросы. А это значит, что усилия спецслужб России и других стран по борьбе с грязными деньгами не проходят бесследно", - подчеркнул Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева