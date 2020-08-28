"Сотрем русский след на Кавказе!"

Представители армянской диаспоры, которые превратили Сочи в маленькую Армению, установив там свои правила и законы, теперь же объявили войну исторической памяти русским, пишет politvesti.ru.

Недавно в Сочи был демонтирован памятник в честь русских воинов - героям Кавказской войны. Официальным поводом стало недовольство черкесских активистов, которые посчитали монумент оскорбительным. Логика недовольных очень проста и даже не камуфлируется никаким политкорректным мусором. По их мнению, это - исторические земли черкесов, которых Российская империя подвергла геноциду во время Кавказских войн и русские должны помнить свое место.

Важно то, что Кавказская война, событиям которой был посвящён монумент, началась как борьба Российской империи с набеговой системой горцев, которые десятилетиями нападали на русские поселения, граничившие с Кавказом. Убивали, грабили и продавали русских пленников в рабство.

Памятный знак был установлен для того, чтобы не забыть, что так называемое Черноморское побережье Кавказа вошло в состав империи в результате кровопролитной войны, в которой Россия одержала победу и народы Кавказа стали подданными русского царя.

Однако, содержательно ничего выдающегося в этом сооружении не было. Это был просто памятный знак, который изображал карту Форта Святого Духа, воздвигнутого на мысе Адлер в 30-х годах XIX века для укрепления Черноморской береговой линиив

Многие нашли странным, претензии черкесских активистов, при чем все произошло не в какой нибудь автономии, а в исконно русском городе. Как оказалось с такой формулировкой согласны не все: представители армянской диаспоры, которые превратили Сочи в маленькую Армению, установив там свои правила и законы, теперь же объявили войну исторической памяти русским.

Указ о сносе был подписан главным архитектором-армянином Сочи Сергеем Оганесовым, который вероятно продолжает политику своих ереванских соотечественников по уничтожению всей памяти связанных с русскими. Ереванские власти несколько лет назад переименовали парк в честь великого русского поэта Александра Пушкина, на Парк любви. Политика дерусификации в Армении продолжает набирать обороты, здесь и запрет на использование русского языка в ТВ программах и призывы закрыть российскую военную базу. Однако, снести памятник на земле российской, каким бы кровавым событиям он не был посвящен, это событие из ряда вон выходящих. Не исключено, что в основе этого решения лежит коварный план стереть историческую память русского народа. Армяне Сочи давно уже не скрывают, что имеют аппетиты на черноморское побережье, а потому активно заселяют наряду Сочи и Крымом еще и Абхазию. Наиболее национализированная часть армян и вовсе призывает при первом удобном случае создать там свой анклав. "Удобный случай", это ничто иное как распад российской государственности, ослабление устоев российского общества. Война с памятниками, это не просто вызов истории России, нас хотят отучить быть русскими. Это общепризнанная политика мирового армянства. Ведь что делает нас русскими, это наша общая память. С древнейших времён любой завоеватель первым делом уничтожал всё, что свидетельствовало о памяти завоёванной им страны и не могло быть перелицовано им под себя. И не удивительно, что армянская диаспора сильно активизировала анти-российскую деятельность в год поправок в Конституцию. Важные статьи, заложенные в Конституцию, про государствообразующий народ, не дают покоя армянской диаспоре.

Навязывание чуждых, а порой и откровенно вражеских идеологических догм в историческую память россиян, намеренный акт вбить клин в "русский мир".

Именно с этим было связано установка армянской диаспорой бюста нацисткому приспешнику Гарегину Нжде в Армавире, при чем в канун 75-летия победы в ВОВ, который снесли после долгих общественных баталий. Здесь нужно отметить, что их война идёт не с "памятью вообще", а именно с русской памятью и русскими героями, создававшими великую евразийскую империю, объединившую две сотни народов и племён различных вер и культур.

Ползучая дерусификация приобретает необратимыеформы, где армянский этнос начинает играть ключевую роль.

Да вот только, армянская община забывает, что русские солдаты, русские переселенцы, ушкуйники, промышленники, купцы, казаки и моряки утвердили российский флаг на огромной территории. Они впитали это пространство в себя. И в свою очередь, они пропитали его своим потом и кровью. Этот медленный, длившийся столетиями процесс сделал его нашей Родиной, Россией.