Армяне провоцируют раскол в Русской православной церкви

Армянское лобби усилило тренд на использование православных российских каналов и священников в своих политических играх.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, в данном направлении количество перерастает в качество, и практически невозможно не заметить эту опасную армянскую технологию в действии. Например, для россиян уже становится привычной реальностью растущее количество армянских храмов в российских городах и селах. Религиозные памятники с течением времени как правило используются армянством для предоставления миру "доказательств" о "древности" их поселений на той или иной желаемой территории.

На медиресурсах, ассоциированных с русским православием, таких, в частности, как телеканал "Царьград" и других, стали все чаще появляться заказанные политическим армянством провокационные статьи, да и служители РПЦ заметно стали фигурировать в сюжетах и даже скандалах по армянскому сценарию.

Вот, в частности, последний пример: служитель РПЦ Андрей Ткачев превратился в пиарщика армянской политики. Что так вдохновило преподобного, что он и великого ученого Дмитрия Менделеева, и его знаменитую таблицу приписал к достижениям армянства, и армянский алфавит, кстати, украденный у эфиопов, назвал "божественным" на площадке телеканала "Царьрад"?

Разве не компрометируют такие речи наших священников институт православия в России? Некоторые наблюдатели из среды русского православия уже обратили на это внимание, и выражают обеспокоенность, что армяно-григорианская вера, эта ересь с точки зрения православия, начинает активно расширяться и пропагандироваться в России.

Протоиерей Андрей Ткачев до 2014 года был настоятелем храма святого преподобного Агапита Печерского в Киеве. Напрашивается вывод, что армянское лобби использует на территории РФ технологии глобалистов, оторвавших от России Украину и ее церковь, а теперь пытающихся расколоть православие изнутри России.

Служитель православия Андрей Ткачев, наверное, забыл, что с именем преподобного Агапита Печерского связано посрамление им армянской ереси и утверждение истинности Православия. Эту тему комментирует и rusimir: "Как преподобный Ткачев может восторгаться еретиками и их главными "святыми", тем же Месропом Маштоцем?

Как бы о. Андрею Ткачеву не дойти по заказу "спонсоров" канала "Царьград" до воспевания армяно-григорианской ереси и соответственно - хулы на Православие".

Что же касается "Царьграда", то у наблюдателей практически не вызывает сомнений наличие армянских спонсоров у этого телеканала. Вряд ли случайно, что армянские политтехнологи и их внешние кураторы выбирают и проплачивают медиа ресурсы, связанные с русской православной верой, чтобы использовать их площадку в своих политических целях. Русские люди в большинстве своем верующие, а потому будут принимать на веру все то, что транслируют СМИ, связанные с православием. И если сегодня служители РПЦ пропагандируют армянских еретиков, называя их "божественными", то это создает опасные предпосылки к расколу православия и утверждения в России чуждых нам ценностей.