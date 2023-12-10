Сенсационное признание Пашиняна

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о сенсационном признании Пашиняна.

Day.Az представляет публикацию:

Воваевич выдал всю армянскую контору: он заявил журналистам, что роспуск карабахских сепаратистов был неизбежным еще с середины 90-х годов.

По его словам, никаких вариантов "самоопределения" или "независимости" не было. "Это было невозможно из-за решений Совета безопасности ООН. На саммите ОБСЕ в Лиссабоне в 1996 году Армения пыталась выяснить, что имеется в виду, когда говорится о реализации прав карабахских армян на самоопределение. Нам сказали, что высшим проявлением права на самоопределение может быть автономный статус в составе Азербайджана", - заявил Пашинян.

По сути впервые армянский премьер прямо объявил: Ереван все эти 30 лет знал, что карабахский вопрос - тупиковый, решить его в свою пользу они никак не смогут. А саммит в Лиссабоне стал большой дипломатической победой для Азербайджана: тогда ОБСЕ четко, раз и навсегда очертила границы армянского самоопределения в Карабахе, закрыв для Армении возможность заручиться какой-то реальной поддержкой в своих претензиях на территории Азербайджана.

То есть вся армянская идеология, их государственная политика, дипломатия и все заявления всех лидеров Армении последних десятилетий - это либо фарс, либо прямое вранье.

Ну, хоть признался наконец.

П.С. Тем не менее, важнейшее событие в решении этого конфликта - это события 2020 года. Армянский сепаратизм уничтожило не ОБСЕ - его похоронила наша армия. Наши солдаты, наш Верховный главнокомандующий. Это они столкнули армян с горькой реальностью.