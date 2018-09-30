Никол Пашинян может снести памятник Гарегину Нжде?

Как сообщают армянские СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в очередном заседании глав государств-участников СНГ и, касаясь мероприятий, приуроченных к 75-летней годовщине Великой Победы в 2020 году, вдруг заговорил о необходимости борьбы с героизацией нацизма.

"Призываем отметить этот праздник (то есть День Победы-ред.) по достоинству, совместными усилиями противостоять попыткам героизации нацизма и пропаганды неонацизма, искажению истории", - отметил Пашинян.

Адресованы были эти слова, конечно же, не армянам, а ряду стран Восточной Европы и бывшего Союза, где антироссийская пропаганда порой приобретает форму пропаганды неонацизма.

Однако стоит напомнить, что сама Армения ушла в вопросе пропаганды фашистских идеалов достаточно далеко. Об этом, во-первых, говорит махровый антисемитизм. Несколько лет назад был случай, когда на дверях офиса местной еврейской общины (уже не существующей) была намалевана свастика. А, во-вторых, Армения выбрала себе в герои нацистов, уже не в фигуральном, а самом прямом смысле этого понятия. Достаточно напомнить о торжественном открытии пару лет назад в Ереване памятника пособнику нацистов Гарегину Нжде. На церемонии присутствовал аж сам президент Серж Саргсян. Нжде считается героем армянского народа, на него равняются, у его памятника произносят клятвы, о его "подвигах" рассказывают в школах.

Напомним, что открытие памятника вызвала широкую волну возмущения в мире, и так называемой "антиармянской пропаганде" тут просто не было необходимости что-то предпринимать. Факт был слишком вопиющим и задел многих. В том числе в самой Армении.

Нынешнего премьер-министра на открытии монумента не было. Более того, на прошедшем 28 мая мероприятии в Сардарапате, посвященном 100-летию провозглашения Первой Республики, новоиспеченный премьер в своей речи назвал имена большинства фигур (в том числе сомнительных), считающихся героями армянского народа, кроме Гарегина Нжде. Однако не стоит обольщаться, потому что связано это было, скорее всего, с приверженностью своих противников - РПА нждеизму. Забыв упомянуть Нжде, Пашинян вряд ли протестовал таким образом против героизации нацизма в Армении, он просто давал понять, что исключает провозглашенный этим преступником цехакрон, избранный идеологической платформой саргсяновской партии, из политического поля боя за власть.

Проще говоря, проигнорировав Нжде, Никол Пашинян высказал игнор партии Саргсяна, а не вопиющему факту героизации пособника нацистов.

В то же время, справедливости ради нельзя не отметить, что в бытность в оппозиции Никол Пашинян проявлял довольно здравый подход к сомнительной армянской истории и сомнительному прошлому армянского народа. Так, в 2005 году он выступил в газете "Айкакан жаманак" со статьей под названием "Забыть "героическое прошлое"", в которой в достаточно резкой манере осудил "героев прошлого".

Что ж, возможно, заявление премьера Армении с трибуны саммита СНГ не является пустым звуком, а начнет сказываться на приоритетах армянского общества, зомбированного ненавистью и ксенофобией. Вряд ли Пашинян сразу вот так вот решится на снос компрометирующего Армению памятника нацистскому пособнику. Но, если эта линия сохранится, в один прекрасный день это может произойти.

Зульфугар Ибрагимов