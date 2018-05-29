Пашинян исключил Нжде из списка "героев" армянского народа? - ПОДРОБНОСТИ

Обещавший всеобщую любовь и примирение Никол Пашинян, медленно и упорно вытесняет из политической жизни Армении партию Сержа Саргсяна. И не только ее членов, но и идеологов. В том числе и "героя" армянского народа, кровавого Гарегина Нжде.

Сразу поясним, что дело не в прозрении Пашиняна и желании нового премьера отказаться от националистически-террористической идеологии. Не в том, что Нжде - это позор армянского народа, бесповоротно обагривший национальную идею кровью невинных азербайджанских стариков и детей и отметившийся в сотрудничестве с нацистами. Дело всего лишь в том, что нждеизм и учение "цехакрон" было провозглашено основой идеологии опальной ныне Республиканской партии Армении.

Как пишет издание verelq.am, премьер-министр Армении Никол Пашинян на мероприятии 28 мая в Сардарапате, посвященном 100-летию провозглашения Первой Республики, в своей речи проводил много исторических параллелей, назвал имена почти всех ярких фигур данного исторического периода, кроме Гарегина Нжде.

По странному совпадению, в мероприятиях в мемориальном комплексе "Сардарапат" не присутствовал и являющийся представителем РПА Ара Баблоян.

Более того, подчеркивает издание, в РПА считают Гарегина Нжде "национальным героем для армянского народа", памятник которому недавно установили в центре Еревана - недалеко от главного офиса Республиканской партии.

Игнорирование персоны спикера Национального собрания в нынешней парламентской Армении вызвало ожидаемое возмущение Республиканской партии. Более того, подконтрольный РПА парламент в этом году впервые был исключен из "протокольной тройки" - президент, премьер-министр и парламент. Баблоян был приглашен не как представитель полюса власти - парламента, а только в числе трех депутатов фракции Республиканской партии Армении.

По мнению комментаторов, пренебрегая государственным протоколом и не упоминая имя Нжде в своей речи, Пашинян преследовал цель публично проигнорировать находящийся под контролем РПА парламент и фактор указанной партии в политике.

Пламенная речь Пашиняна, по их мнению, свидетельствовала о продолжении борьбы за власть в Армении. "Он проигнорировал не только РПА, но и наследие их идеологического отца", - отмечают комментаторы. В качестве причины они отмечают сложившиеся в стране политические реалии.

Еще раз отметим, что такая немилость новых властей к личности кровавого Нжде вызвана вовсе не его преступления против коренного, азербайджанского населения ныне занимаемых Арменией территорий. Нжде пал жертвой политических разборок в Ереване. Так или иначе, одним негодяем на армянском националистическом иконостасе стало меньше. Конечно, только временно. Цели и задачи новых властей по отношению к соседним странам ничуть не отличаются от преследуемых предыдущим режимом. Так что Нжде скоро вернется на свое место в сердцах несчастного армянского народа.

Хотя действовал Пашинян не из этих соображений, но армянам действительно есть, за что исключить Нжде из списка "героев". Это - десятки тысяч замученных мирных азербайджанцев, создание армянского легиона в составе вермахта, участие в карательных операциях нацистов в Украине и в Польше, причастность к геноциду еврейского народа и многое многое другое.

Напомним, что памятник Гарегину Нжде был помпезно открыт в Ереване в мае 2016 года. Открытие монумента через короткое время после Дня Победы было воспринято как оскорбление памяти жертв нацизма и павших в борьбе с фашистами.

В церемонии открытия памятника принял участие сам Серж Саргсян.

Зульфугар Ибрагимов