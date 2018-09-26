СМИ нашли компромат на Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ

Ничего себе! - хочется воскликнуть, прочитав новость, распространенную изданием "Голос Армении". Оказывается, нынешний премьер РА Никол Пашинян, гроза "контрреволюции" и кумир тинэйджеров, когда-то был способен мыслить адекватно. А ведь, глядя на него сегодняшнего, и не подумаешь...

"ГА" откапал в дебрях прошлых лет жуткий компромат на премьер-министра. 9 декабря 2005 года в газете "Айкакан жаманак", а затем, 14 марта 2006 года и в "Голосе Армении" вышла статья под названием "Забыть "героическое прошлое"", автор которой от фальсифицированной армянской истории не оставил камня на камне.

"Давайте прекратим восхвалять наших предков и зададим себе очень прагматичный вопрос: а что завещали нам эти предки, что оставили после себя? Ничего, более чем ничего... Я осуждаю наших предков, проклинаю их, потому что они ничего не сделали для того, чтобы мы сегодня жили более достойно и более гордо. Наши предки не заботились о своих потомках хотя бы так, как инстинктивно заботятся животные. Я осуждаю всех тех, кто восхваляет наших предков, так как этим всего лишь отказывают следующему поколению в праве иметь достойную и сильную родину, нас, живущих, наделяют правом ничего не завещать будущему поколению. Прославляя наших предков, они всего лишь придают новый размах тому порочному процессу, в котором мы находимся уже больше двух тысяч лет, начиная с того времени, когда Тигран, который был прозван Великим, сложил свою корону у ног римского наместника и которого предал собственный сын по той простой причине, что не получил примитивного воспитания подобно наглым щенкам современных армянских чиновников...

Какой урок мы можем извлечь из нашей истории? Иногда я понимаю тех историков, которые наше позорное и унизительное прошлое показывают исполненным героизма. Они думают, что реальная история может нас сломать, унизить. Но фальсификация приносит еще большие разрушения и не позволяет, чтобы мы остановились и переломили наше тысячелетнее унижение. И значит: какой урок мы можем извлечь из нашей истории? Давайте забудем ее, давайте все действительно начнем с нуля, будто бы Господь только создал нас и у нас в прошлом ничего нет", - говорится в статье, написанной Пашиняном в годы оппозиционной молодости.

Получается, что 13 лет назад Никол Воваевич был человеком, способным адекватно относиться к нагромождению лжи, созданному армянскими идеологами за последнее столетие. Выросшее на подобной подкормке не одно поколение армян утеряло связь с реальностью и истинным прошлым армянского народа. Пашинян, конечно, тоже проходил все это в школе, но, видимо, что-то заклинило в уме будущего премьера и привело к временному прозрению. Тем более, что от "героического прошлого" в армянском настоящем не было и следа.

Однако длилось это недолго. Жаль, конечно. Сохранись у премьера Пашиняна то же, что и тогда, адекватное восприятие реалий, может быть, ему удалось бы сделать для Армении самое главное - урегулировать ее отношения с соседями и дать истерзанному маниями и фобиями армянскому народу спокойной жизни, без ненависти и претензий к другим народам, впервые за его историю. Это был шанс реально распрощаться с "героическим прошлым", которое фактически лишило Армению будущего.

Зульфугар Ибрагимов