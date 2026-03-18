Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,03 доллара США, или 0,94% и составила 108,16 доллара США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 1,01 доллара США, или 0,96%, и составила 104,30 доллара США.

Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,06 доллара США, или 0,08% и составила 70,94 доллара США за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,39 доллара США или 0,38% и составила 103,31 доллара США за баррель.

Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.