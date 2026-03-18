США очень разочарованы НАТО

Соединенные Штаты очень разочарованы шагами Организации Североатлантического договора (НАТО) в ситуации вокруг Ормузского пролива.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Я разочарован НАТО, очень разочарован. Я также разочарован в паре других стран", - заявил он журналистам на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, комментируя ход диалога Вашингтона с зарубежными союзниками по ситуации вокруг Ормузского пролива.

Ранее глава администрации США потребовал от стран НАТО содействия в обеспечении безопасности в Ормузском проливе и предупредил, что альянс "ждут тяжелые времена", если блок не окажет Вашингтону помощь. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас также заявила, что в сообществе обсуждают отправку военных кораблей в Ормузский пролив. Для этого может быть изменен мандат европейской военно-морской операции Aspides в Красном море, которая была запущена в феврале 2024 года в ответ на обстрелы йеменскими хуситами в акватории Красного моря торговых судов государств, поддерживающих Израиль.