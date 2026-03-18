Госдеп предписал посольствам готовиться к возможным угрозам из-за Ирана

Госдепартамент предписал всем посольствам США подготовиться к потенциальным угрозам и рассмотреть возможность принятия дополнительных мер безопасности в связи с проведением американско-израильской военной операции против Ирана. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию американского внешнеполитического ведомства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно публикации, "Госдепартамент распорядился, чтобы все дипмиссии США по всему миру "незамедлительно" провели оценку ситуации в сфере безопасности, сославшись на "сложившуюся и развивающуюся ситуацию на Ближнем Востоке и ее возможные последствия". Как пояснило издание, госсекретарь США Марко Рубио предписал американским дипломатам сформировать спецгруппы по выявлению возможных угроз и разработке планов реагирования на них.

По сведениям газеты, в последние несколько недель такие указания были даны только сотрудникам американских посольств в странах Ближнего Востока. Теперь они направлены во все дипмиссии США. Как отмечает издание, "это первый раз, когда всем дипмиссиям [США] по всему миру было предписано пересмотреть меры безопасности в связи с войной в Иране".