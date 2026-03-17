Скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, Патриарх ушел из жизни на 94-м году. Отмечается, что поздно вечером 17 марта он был доставлен в Кавказский медицинский центр с сильным желудочным кровотечением. Илия II являлся 141-м первоиерархом Грузинской православной церкви.
Скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II
Скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, Патриарх ушел из жизни на 94-м году.
Отмечается, что поздно вечером 17 марта он был доставлен в Кавказский медицинский центр с сильным желудочным кровотечением.
Илия II являлся 141-м первоиерархом Грузинской православной церкви.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре