Скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, Патриарх ушел из жизни на 94-м году.

Отмечается, что поздно вечером 17 марта он был доставлен в Кавказский медицинский центр с сильным желудочным кровотечением.

Илия II являлся 141-м первоиерархом Грузинской православной церкви.