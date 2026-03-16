Члены Координационного штаба ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в селе Гузейхырман Ходжавендского района

Как сообщалось ранее, 16 марта в городе Ходжавенд под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках поездки в Ходжавенд члены Координационного штаба ознакомились с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в селе Гузейхырман района.