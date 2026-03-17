Арда Гюлер вошел в топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги

В испанской Ла Лиге опубликовано первое в 2026 году обновление рыночной стоимости футболистов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер сохранил стоимость на уровне 90 миллионов евро и вошел в десятку самых дорогих игроков чемпионата Испании.

В текущем сезоне турецкий футболист провел за "Реал" 43 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал 13 результативных передач. Его рыночная стоимость достигла отметки 90 миллионов евро еще в декабре прошлого года и осталась на том же уровне после нового обновления.

После обновления рейтинга самыми дорогими игроками Ла Лиги остаются Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе, стоимость которых оценивается в 200 миллионов евро. Следом идут Педри и Винисиус Жуниор с показателем 150 миллионов евро.