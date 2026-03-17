Как Агиль Алескер оказался на мероприятии ОБСЕ в Вене?

Выступление представителя Общественного объединения "Гызылбаш" по просвещению молодежи, главного редактора сайта "Yeni Çağ" Агиля Алескера на мероприятии ОБСЕ вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

Как сообщает Day.Az, речь идет о его выступлении 16 марта 2026 года в Вене на Конференции ОБСЕ по человеческому измерению, где он участвовал в качестве представителя гражданского общества Азербайджана. Выступление на русском языке, которым он не владеет, вызвало критику.

Это, в свою очередь, вызвало вопросы о том, по какой линии он оказался на мероприятии ОБСЕ в Вене.

Комментируя ситуацию, менеджер по связям с общественностью Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Ульвия Гараева заявила Milli.Az, что поездка Агиля Алескера в Вену не финансировалась по линии агентства.

"В целом среди победителей объявленных на 2026 год грантовых конкурсов нет Общественного объединения "Гызылбаш" по просвещению молодежи. Агиль Алескер также не получал никакого гранта на участие в этом мероприятии", - отметила она.

Представитель агентства также призвала представителей НПО, представляющих страну на международных площадках, проявлять ответственность.

"К сожалению, неподготовленность некоторых представителей НПО наносит ущерб имиджу страны. Агентство уделяет особое внимание тому, чтобы представители НПО, чьи поездки финансируются, обладали высоким уровнем подготовки и свободно владели иностранными языками", - добавила она.

Сам Агиль Алескер заявил, что на протяжении многих лет участвует в международных мероприятиях по собственной инициативе и отстаивает позицию, которую считает правильной.

"На этот раз я также принял участие в заседании ОБСЕ по собственной инициативе. Я уже много лет участвую в мероприятиях ОБСЕ и выступаю там. Просто вчера, как отметила модератор, зал был большим, расстояние между нами было значительным, а звук микрофона - очень слабым, из-за чего возникла техническая проблема, и я не смог расслышать модератора. Оборудование синхронного перевода и технические неполадки в зале также мешали нормально слышать друг друга. Внимательно посмотрите запись - в конце модератор прямо говорит, что "он нас не слышит. Несмотря на это, те, кто продолжает критиковать, видя и слыша это, преследуют совсем другие цели", - заявил он.