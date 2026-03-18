Во сколько обойдутся традиционные сладости к празднику Новруз?

В преддверии Новруза, когда кондитерские обычно переполнены покупателями. Часть людей предпочитает печь сладости дома, однако большинство по-прежнему считает более выгодным их покупать.

Как обстоят дела с ценами в этом году?

Как сообщает Day.Az, продавцы подтверждают, что цены немного выросли:

"Шекербура стоит 1,80-2 маната, пахлава - 2-2,70 маната. Цена зависит от размера и состава изделий. Отдельно отличается стоимость шекербуры, приготовленной на сливочном масле. Если в прошлом году фундук стоил 16 манатов, то сейчас мы закупаем его уже по 28-30 манатов. Подорожание связано в том числе с ростом цен на орехи".

Отметим, что шекербура продается поштучно, тогда как пахлава, как правило, реализуется на вес. Стоимость одного килограмма пахлавы начинается от 20 манатов, при этом в одном килограмме содержится около 12 штук.