TRIPP существенно расширит транзитные возможности Азербайджана

Подписание Хартии о стратегическом партнерстве между США и Азербайджаном заметно усиливает позиции Президента Ильхама Алиева, укрепляет его многовекторную внешнюю политику и расширяет возможности для более жесткой и уверенной линии в отношениях с Россией и другими соседями. Документ создает институциональную рамку для будущего сотрудничества в сферах транспорта, инфраструктуры и торговли. Это сотрудничество напрямую связано с созданием "Маршрута Трампа" (TRIPP), открытием границ между Арменией, Азербайджаном и Турцией, а также восстановлением и развитием автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Все это приведет к росту торговли как внутри региона, так и на более широком пространстве между Китаем и странами Центральной Азии, с одной стороны, и Европейским союзом - с другой.

Об этом сказал в беседе с Day.Az польский эксперт по международным отношениям Войцех Войтасевич.

Однако, прежде всего, считает эксперт, США должны обеспечить доведение мирного процесса между Арменией и Азербайджаном до завершения - до подписания полноценного мирного договора, окончание процесса делимитации и демаркации границ. Совместно с Европейским союзом Вашингтон мог бы помочь Армении в развитии пограничной инфраструктуры и подготовке пограничников, учитывая, что на протяжении многих лет границы страны охранялись российской ФСБ.

По мнению эксперта, наибольший эффект от TRIPP ощутит на себе Армения, которая после более чем тридцатилетней экономической изоляции получит возможность свободно развивать торговые связи с соседями. Это снизит ее зависимость от Грузии и Ирана в торгово-транспортной сфере и укрепит переговорные позиции Еревана в отношениях с Россией, хотя и не настолько, чтобы полностью игнорировать российские интересы. Показательным шагом в этом направлении стало недавнее заявление Никола Пашиняна о намерении отозвать российскую концессию на управление армянскими железными дорогами.

"ЕС должен быть вовлечен в транспортные проекты. При этом Россию не следует полностью исключать из этих процессов. В частности, участие России может потребоваться в железнодорожной составляющей "Маршрута Трампа", учитывая, что именно она обладает лицензией на управление армянскими железными дорогами.

На фоне роста торговли между Азией и Европой, а также фактического выпадения Северного коридора из-за западных санкций против России, обънмы перевозок через Южный Кавказ будут неуклонно расти. Это принесет ощутимую выгоду всем трем республикам региона за счет транзитных сборов. "Маршрут Трампа" имеет потенциал стать ключевым элементом усиленного Среднего коридора. Американское участие в его создании и последующем управлении станет гарантией бесперебойной работы и безопасности маршрута, а также эффективным фактором сдерживания возможных попыток России нарушить его функционирование.

Одним словом, открытие границ, создание автомобильных, железнодорожных и энергетических связей усилит взаимозависимость Армении, Азербайджана и Турции, что в перспективе снизит риск возобновления вооруженного конфликта. Однако для завершения мирного процесса и реализации "Маршрута Трампа" крайне важно, чтобы партия Никола Пашиняна победила на июньских парламентских выборах", - сказал польский эксперт.

Войцех Войтасевич отметил, что TRIPP существенно расширит транзитные и торговые возможности Азербайджана и окажет позитивное влияние на его экономическое развитие. Существующий маршрут через Грузию будет частично заменён более коротким путём через Армению, однако это не приведет к исчезновению грузинского направления - нефтепроводы и газопроводы продолжат проходить через территорию Грузии.

Коснувшись активизации США на Южном Кавказе, наш собеседник подчеркнул, что это напрямую связано с ослаблением российских позиций в регионе - вследствие более жесткой линии Баку, многовекторной политики Еревана и общего сокращения зависимости стран региона от Москвы. США заинтересованы в том, чтобы американские компании получили прибыль от строительства и последующего управления TRIPP. Кроме того, расширение пропускной способности Среднего коридора за счет этого маршрута позволит нарастить торговые потоки между Азией и Европой, а также Соединенными Штатами, что напрямую отвечает американским экономическим интересам. Вашингтон также рассчитывает, что армянские власти предоставят американским компаниям контракт на строительство новой атомной электростанции или малых модульных реакторов, которые примерно через десять лет должны заменить действующую Мецаморскую АЭС. США не скрывает и намерений укреплять военно-техническое сотрудничество с Арменией и Азербайджаном, в том числе за счет продажи Армении беспилотников на сумму около 11 миллионов долларов.

"Тем не менее, ослабление позиций России не означает полного ее вытеснения. Россия продолжает сохранять военную базу в Армении и контролирует ключевые сектора ее экономики, включая энергетику и железные дороги. Усиление американского присутствия создает возможность для снижения российского влияния. При этом рост американского присутствия не приведет к сокращению влияния Китая. Все три республики Южного Кавказа в последние годы подписали соглашения о стратегическом партнерстве с Пекином и заинтересованы в китайских инвестициях в инфраструктуру и энергетику. В случае открытия границ Армении с Азербайджаном и Турцией, участие Китая в развитии армянской инфраструктуры выглядит вполне вероятным", - сказал эксперт..

Таким образом, заключил Войцех Войтасевич, усиление роли США не означает автоматического вытеснения России или Китая. Скорее, регион ждет продолжение конкуренции внешних игроков, включая Турцию, но уже при заметно более сильных позициях Соединенных Штатов, отметил польский эксперт.

Тамилла Мамедова