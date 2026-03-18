Из Германии реадмиссированы 23 гражданина Азербайджана

17 марта 23 гражданина Азербайджанской Республики были возвращены из Федеративной Республики Германия в рамках Соглашения "О реадмиссии незаконно проживающих лиц между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом".

Отмечается, что Рабочая группа по реинтеграции, состоящая из представителей соответствующих государственных органов, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет необходимые меры для оперативного решения трудностей и проблем, с которыми сталкиваются возвращенные граждане Азербайджана, а также для организации их эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.