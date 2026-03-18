В Китае появилась новая автомобильная марка

Huawei и GAC представили электромобиль Aistaland GT7 который составит конкуренцию Zeekr 001. На китайском языке бренд называется Qijing. Премьера первой модели состоялась 17 марта 2026 года. В этот же день стартовал прием заказов.

Длина автомобиля составляет 5050 мм, ширина - 1980 мм, высота - 1470 мм при колесной базе 3000 мм. У машины есть фирменные адаптивные фары Huawei XPixel. Интерьер выполнен в минималистичном ключе с доминированием цифровых экранов.

В основе GT7 лежит интеллектуальная платформа Qiankun от Huawei, включающая трехмоторную электрическую силовую установку. Питание обеспечивает тяговая батарея Qilin, разработанная совместно с CATL.

Aistaland GT7 уже прошел испытания в экстремально холодных условиях при температуре до -30°C.

Первые машины появятся в выставочных залах дилеров в апреле, а тест-драйвы и старт поставок намечены на июнь 2026 года.