В Баку задержали наркокурьера
Сотрудники 21-го отделения полиции Управления полиции Насиминского района провели очередную операцию против незаконного оборота и сбыта наркотических средств.
Как сообщает Day.Az, в результате проведенных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан Вюсал Гулиев.
У него было обнаружено и изъято около 5 килограммов марихуаны.
В своих показаниях В.Гулиев сообщил, что был вовлечен в наркокурьерскую деятельность по предложению гражданина Ирана, с которым познакомился в социальной сети TikTok, и планировал доставлять марихуану по различным адресам в столице, получая за это денежное вознаграждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
