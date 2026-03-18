В Баку задержали наркокурьера

Сотрудники 21-го отделения полиции Управления полиции Насиминского района провели очередную операцию против незаконного оборота и сбыта наркотических средств.

Как сообщает Day.Az, в результате проведенных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан Вюсал Гулиев.

У него было обнаружено и изъято около 5 килограммов марихуаны.

В своих показаниях В.Гулиев сообщил, что был вовлечен в наркокурьерскую деятельность по предложению гражданина Ирана, с которым познакомился в социальной сети TikTok, и планировал доставлять марихуану по различным адресам в столице, получая за это денежное вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.