Банк Республика провел мероприятие, посвященное Всемирной неделе денег в Академии Oxbridge

Банк Республика провел мероприятие по финансовой грамотности для школьников в Академии Oxbridge

Банк Республика продолжает реализацию инициатив, направленных на повышение финансовой грамотности, и в рамках Всемирной недели денег (Global Money Week) организовал просветительское мероприятие для школьников в Академии Oxbridge, расположенной в Баку.

Основной целью мероприятия стало формирование у учащихся базовых знаний в области финансовой грамотности, развитие навыков ответственного финансового поведения и поддержка в принятии более взвешенных финансовых решений в будущем.

В рамках мероприятия специалисты Банка Республика провели для школьников интерактивные презентации, посвященные управлению личными финансами, планированию бюджета, формированию сбережений, цифровым платежам и вопросам кибербезопасности. Участники были ознакомлены с практическими примерами финансовых ситуаций из повседневной жизни, а также получили ответы на интересующие их вопросы.

В интерактивной части мероприятия была проведена викторина, по итогам которой школьники, правильно ответившие на вопросы, были награждены ценными подарками от Банка Республика.

Отметим, что Всемирная неделя денег - это международная инициатива, ежегодно проводимая Международной сетью по финансовому образованию Организации экономического сотрудничества и развития (OECD/INFE). Ее основной целью является повышение уровня финансовой грамотности детей и молодежи. Банк Республика, присоединившись к данной инициативе, активно способствует развитию финансового просвещения в стране.

Банк Республика и в дальнейшем планирует реализовывать проекты, направленные на повышение финансовой грамотности молодого поколения.

#GlobalMoneyWeek2026 #GMW2026 #SmartMoneyTalks #MaliyyəSavadlılığı