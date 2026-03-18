Сухопутные подразделения ЦАХАЛ ликвидировали 80 военных объектов "Хезболлы" на юге Ливана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

"В рамках передовых оборонительных операций войска 300-й бригады 146-й дивизии продолжают целенаправленные операции на юге Ливана по уничтожению террористических объектов "Хезболла". За прошедшую неделю войска уничтожили более 80 объектов террористической инфраструктуры "Хезболлы", а также уничтожили двух боевиков, вышедших из одного из таких объектов в этом районе", - говорится в заявлении.