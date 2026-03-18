ЦАХАЛ ликвидировали 80 военных объектов «Хезболлы»

Сухопутные подразделения ЦАХАЛ ликвидировали 80 военных объектов "Хезболлы" на юге Ливана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

"В рамках передовых оборонительных операций войска 300-й бригады 146-й дивизии продолжают целенаправленные операции на юге Ливана по уничтожению террористических объектов "Хезболла". За прошедшую неделю войска уничтожили более 80 объектов террористической инфраструктуры "Хезболлы", а также уничтожили двух боевиков, вышедших из одного из таких объектов в этом районе", - говорится в заявлении.