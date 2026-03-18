Атаки дронов Ирана на Азербайджан и другие страны противоречат международному праву.

Как передает Day.Az, об этом сегодня заявил журналистам посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех Аль-Джутейли.

Он отметил, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана. Наряду с этим утверждается, что Иран атаковал Саудовскую Аравию и стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Азербайджан и Иорданию.

По словам дипломата, удары осуществлялись с использованием дронов, и в основном в качестве целей выступали гражданские объекты, населенные пункты, нефтяная инфраструктура, аэропорты и районы, где расположены дипломатические представительства. Отмечается, что атаки были предотвращены силами безопасности Саудовской Аравии, стран Персидского залива и Иордании.

"Действия Ирана противоречат нормам международного права и принципам добрососедства. В связи с этим Советом Безопасности ООН была принята соответствующая резолюция, осуждающая подобные действия.

В настоящее время Саудовская Аравия координирует действия с другими странами-партнерами, в том числе с Азербайджаном, по данному вопросу. На внеочередном заседании, которое состоится сегодня в Эр-Рияде, будет проведен обмен мнениями по текущей ситуации и путям снижения напряженности".

Посол добавил, что на заседании будут озвучены призывы к предотвращению атак против Азербайджана и других стран, а также к недопущению повторения подобных случаев.